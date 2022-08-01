Порт Миколаєва теж може відновити роботу для експорту української продукції. Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону.

Проте поки його не підключають до "зернових коридорів" через активні обстріли.

Він зазначив, що наразі до вивозу зерна готові два порти - в Одесі та Чорноморську. Планується, що протягом тижня порт "Південний" теж відновить роботу.

Два перших порти, Одеса та Чорноморськ, готові, і вже цього тижня ми будемо як відправляти судна, так і очікувати судна, які будуть заходити в ці порти. До кінця тижня, ми сподіваємося, що порт Південний буде теж готовий.

За його словами, порт у Миколаєві також можуть підключити до роботи "зернових коридорів". Але головною умовою залишається безпекова ситуація.