Порт Миколаєва можуть підключити до роботи "зернових коридорів" [ Редагувати ]
Порт Миколаєва теж може відновити роботу для експорту української продукції. Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону.
Проте поки його не підключають до "зернових коридорів" через активні обстріли.
Він зазначив, що наразі до вивозу зерна готові два порти - в Одесі та Чорноморську. Планується, що протягом тижня порт "Південний" теж відновить роботу.
Два перших порти, Одеса та Чорноморськ, готові, і вже цього тижня ми будемо як відправляти судна, так і очікувати судна, які будуть заходити в ці порти. До кінця тижня, ми сподіваємося, що порт Південний буде теж готовий.
За його словами, порт у Миколаєві також можуть підключити до роботи "зернових коридорів". Але головною умовою залишається безпекова ситуація.
Я сподіваюсь, що якщо ця ініціатива буде працювати, то незабаром ми перейдемо до консультацій щодо порту Миколаєва. Цей порт, враховуючи, що там відбуваються активні бойові дії, ми в перший етап не включали, але ми нічого не забуваємо і над цим теж будемо працювати.
по темі
Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаївській області
У понеділок, 1 серпня, з порту Одеси вийшло перше за більш ніж 5 місяців судно з українським продовольством
У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Миколаєву
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович після ударів по Миколаєву звернувся до містян
Вночі, 31 липня, внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинув Герой України та відомий бізнесмен