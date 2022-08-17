Ще три судна з зерном вийшли з українських портів (фото) [ Редагувати ]
Ще три судна з 33 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Чорноморськ та Одеса. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Сьогодні вранці з портів "Чорноморськ" та "Одеса" вирушили 3 судна з українським продовольством - PETREL S з Чорноморська, а також SARA та EFE з Одеського порту. На їх борту понад 33 тис. тонн агропродукції.
У Мінінфраструктури нагадали, що напередодні з розблокованих портів вийшов найбільший караван з 5 суден, на борту яких майже 110 тис. продукції.
Сьогодні, 17 серпня, очікується захід такого ж за розмірами каравану під завантаження понад 70 тис. тонн продовольства.
Вже 24 судна вирушили з українських портів, на їх борту понад 600 тис. тонн агропродукції.
Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.
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