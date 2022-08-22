У центрі столиці Вірменії, в тому числі, на адміністративних будівлях розклеєні великоформатні пропагандистські матеріали на підтримку анексії окупованих РФ українських територій.

У них декларується: "Херсон - це Росія!", "Маріуполь - це Росія!", "Запоріжжя - це Росія!", "Крим - це Росія!", "Луганськ - це Росія!", "Донецьк - це Росія!". Про це повідомляє 5 канал.

Автори агіток, оформлених в імперському стилі Кремля, також присвоїли Путіну суверенні території Молдови (Придністров'я), Грузії (Південна Осетія), і землі Північного Казахстану. Всі ці райони заселені нацменшинствами, яких Москва використовує або прагне використовувати в якості власної "п'ятої колони".

Масове поширення цих агіток саме в столиці Вірменії - не випадкове. У лютому-червні в цій південно-кавказькій Республіці і в прилеглому до неї вірменському анклаві Карабаху пройшли 14 громадських акцій на підтримку агресії РФ проти України. 11 з них відбулись в Єревані. Сили правопорядку цьому ніяк не перешкоджали.

Але як тільки проукраїнські активісти намагалися провести відповідну акцію, одразу з'являлася прокремлівська масовка і втручалася поліція. Так сталося, наприклад, 21 травня, коли була зроблена спроба організувати пікет біля посольства РФ в Єревані на підтримку захисників "Азовсталі".

На місце оперативно прибули поліцейські та десятки активістів руху "Азатагрум", які вітали російську окупацію Маріуполя. Вартові правопорядку щонайбільше «стримували» саме учасників проукраїнського пікету. Причому, у всіх випадках поліція ніяк не реагувала на гасла і символіку прокремлівських активістів.

На цьому тлі особливо вражають переслідування єреванською поліцією громадян РФ, які виступають проти путінської диктатури. Широкий резонанс отримало повідомлення в Твіттері російської стендап-комедіантки Тетяни Щукіної, яка звинуватила 16 червня владу Вірменії у затриманні її друзів "за наказом Росії".

Для повноти картини: з початку агресії РФ проти України представники вищого керівництва Вірменії, опозиції, експертної спільноти та творчої інтелігенції зробили понад 100 заяв про "стратегічний Союз" і "стратегічну взаємодію" з Росією.

12 червня президент Вірменії Ваагн Хачатурян у зверненні до кремлівського диктатора відзначав: "Вірменно-російське стратегічне партнерство є реальним прикладом збереження і зміцнення".

На такому тлі не дивно, що на адміністративних будівлях в Єревані безперешкодно розклеюються пропагандистські матеріали на підтримку анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.