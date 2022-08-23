У Росії очікується серія терактів з боку ФСБ - Данілов [ Редагувати ]
Найближчим часом у Росії очікується серія терактів з масовими жертвами серед цивільних, організованих ФСБ. Про це написав у Twitter секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна - перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням.
Нагадаємо, 20 серпня у Росії підірвали джип, яким керувала дочка прокремлівського політолога, одного з ідеологів війни проти України Олександра Дугіна Дар'я.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до підриву Дугіної.
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