Найближчим часом у Росії очікується серія терактів з масовими жертвами серед цивільних, організованих ФСБ. Про це написав у Twitter секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна - перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням.

Нагадаємо, 20 серпня у Росії підірвали джип, яким керувала дочка прокремлівського політолога, одного з ідеологів війни проти України Олександра Дугіна Дар'я.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до підриву Дугіної.