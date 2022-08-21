Російська ідеологія - це те, чому присвятила життя Дар'я Дугіна, пішовши стопами свого батька.

Смерть з багатьма невідомими. Напередодні в Московській області вибухнув автомобіль дочки "ідеолога путіна" Олександра Дугіна. Водійка - 29-річна Дар'я - загинула на місці. Слідство схиляється до версії, що в машині спрацював вибуховий пристрій. Хто такий Дугін і ким була його дочка - далі у нашому матеріалі.

Как же было бы прекрасно, на мой взгляд, честно прекрасно, если это бы на нас напали. Это бы не мы начали операцию, а Украина напала. Это нельзя скрыть. - Так она и напала. - Так нужно еще всех в этом убедить.

Дар'я Дугіна була частим гостем пропагандистських передач як на російському телебаченні, так і в ютубі. Абсолютно переконана у величі росії, жінка в ефірі відстоювала праведність місії свого президента. Писала пропагандистські матеріали про політику та стала співавторкою "Книги Z" про російське вторгнення в Україну.

Мы начали эту операцию очень деликатно. И возможно иногда нужно быть чуть более жесткими. И чуть меньше прощать. И здесь, конечно, нужна идеологическая работа, и тут нужно понять в чем состояла их идеология - а это идеология смерти, и наша идеология, это на самом деле это вызов и самим нам.

Російська ідеологія - це те, чому присвятила життя Дар'я Дугіна, пішовши стопами свого батька. Олександр Дугін - відомий як публіцист та один із ідеологів "руського міра". Він дотримувався неоєвразійської концепції, за якою росія мала стати домінантною державою відносно своїх сусідів, а також безпосередньо впливати на інші країни - від Балкан до Близького сходу.

Я считал, что Советский союз - это временное название для российской империи. Вот погуляв здесь, еще нужно было расплатиться за то, что сделано теми, кто это сделал, понести какое-то историческое наказание. А дальше - вернуть нам российскую империю - то есть народу, самой себе. Вот это будет правильно.

2014-го року Дугін після пожежі в будинку профспілок в Одесі прямо закликав убивати українців. Пізніше ідеолога внесли до санкційних списків США, Євросоюзу та Канади. Підтримував як анексію Криму та вторгнення на Донбас, так і повномасштабну агресію проти України.

Я думаю, усі високопоставлені чиновники Росії повинні відкрито висказати своє ставлення до спеціальної воєнної операції. Або піти з посади. Деякі щось підозріло мовчать. І ми, хоч-не-хоч, починаємо інтерпретувати їхнє мовчання по-своєму. Не вводьте нас у спокусу, вимовте чітко і гучно лише одну літеру Z. Або чесно йдіть з очей.

Закордонна преса називає його "мозком путіна", нібито саме Дугін сформував погляди кремлівського лідера на росію.

А где заканчивается граница россии? - Граница россии заканчивается через Беренгов пролив с США. - Граница россии нигде не заканчивается, хе-хе-хе..

У неділю 20-го серпня Дугін читав лекцію на фестивалі пропагандиста захара прілєпіна. Серед присутніх була його дочка Дар'я. За деякими даними, вона мала забрати батька після завершення заходу, але в останню мить Дугін передумав і сів в іншу машину. Через 10 хвилин позашляховик Дар'ї вибухнув на ходу.

Очевидці зафільмували самого Дугіна на місці пожежі. За основною версією слідства, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій. І саме Дугін був мішенню зловмисників. За іронією долі, рівно рік тому у російській соцмережі "вконтактє" ідеолог лишив повідомлення, яке в мережі називають "пророчим".

Те, що мене не вбиває, вбиває когось іще.

Через смерть Дугіної, російські пропагандисти влаштували істерику. Вимагають такої помсти, щоб "Київ здригнувся". А маргарита симоньян у телеграмі знову закликає вдарити по українських центрах прийняття рішень. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українські спец-служби до загибелі дугіної не мають жодного стосунку. Це радше внутрішньо політичні розбірки Росії.