Названо втрати України через російську окупацію Криму [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Втрати України від окупації Криму з 2014 року становлять орієнтовно 118 млрд доларів.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Кримській платформі.
"З початку окупації Криму минуло 8 років. За цей час Росія перетворила півострів на величезну військову базу. Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько 118 млрд доларів", - зазначив він.
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Уникнути тавра держави-спонсора тероризму. Це мета, яку росія переслідує, називаючи вибухи в Криму - терактами. Такі висновки американського інституту дослідження війни. Там зазначають: кремль тепер часто вдаватиметься до подібних звинувачень України.
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