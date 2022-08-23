Українцям рекомендують дотримуватись правил безпеки і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на День Незалежності, адже російські окупанти можуть вдаватися до жорстких атак.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Завтра - важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українські військові, розвідка та спецслужби зроблять усе, щоб захистити мирне населення. Він додав, що Україна обов’язково відповість на будь-який прояв російського терору.

Президент просить українців завтра особливо дотримуватись правил безпеки.

"Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги", - сказав він.