"Динамо" програло "Бенфіці" 0:3 та вилетіло з Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Для виходу до групового раунду Ліги чемпіонів у матчі-відповіді в Лісабоні київському "Динамо" потрібно було зробити практично неможливе після домашньої поразки з рахунком 0:2.
"Бенфіка" з перших хвилин прибрала м'яч до своїх ніг і почала підбирати ключі до оборони киян, які перейшли за центр поля лише на 6-й хвилині після удару від воріт Бущана.
Перший гольовий момент біля воріт Георгія виник уже на 4-й хвилині: Рафа Сілва пробив з воротарської лінії, проте не влучив у ворота. Ще небезпечніше було на 12-й, коли вже Бущан врятував ворота після удару у верхній кут Отаменді. На 21-й близьким до голу був уже Нерес, проте Бущан знову врятував ворота.
"Бенфіка" у перші 15 хвилин зустрічі заробила цілих п'ять кутових. Фатальним для "біло-синіх" став шостий, виконаний на 27-й хвилині. Після розіграшу на правому фланзі Нерес навісив на дальню стійку, й Отаменді знову розстрілював ворота ударом головою. Цього разу голкіпер "Динамо" був безсилий знову врятувати свою команду - 1:0.
Постійний тиск на ворота "Динамо" спричинив помилки самих киян. На 40-й хвилині Сирота віддав неточний пас у центр уздовж лінії штрафного майданчика "біло-синіх", чим скористався Рафа Сілва. Перехопивши м'яч, португалець зблизився з Бущаном та розстріляв ворота - 2:0.
Ще за дві хвилини "Бенфіка" забила третій гол у матчі та п'ятий сумарно. Під час швидкої атаки "орлів" Гонсалу Рамуш перевів м'яч правіше на Нереса, який обвідним ударом лівою закрутив м'яч у дальній кут воріт підопічних Мірча Луческу - 3:0 .
Після перерви господарі поля знизили оберти, проте динамівцям не вдавалося перехопити ініціативу. Єдиною загрозою воротам Влаходімоса за довгий час став удар Сидорчука із центру поля.
У підсумку - 3:0 (голи: Отаменді (27), Рафа Сілва (40), Нерес (42)) у матчі-відповіді, тож "Динамо" продовжить єврокубковий сезон вже в іншому турнірі - Лізі Європи.
«Динамо» вдруге поступається «Бенфіці». Кияни продовжать свою єврокубкову кампанію у груповому етапі Ліги Європи. pic.twitter.com/78trx0DU3q— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 23, 2022
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