*Обережно! В цій статті трохи хвалять Суркіса, рахують чужі гроші і розмірковують про телепул.

"Вихід у Лігу Чемпіонів, в першу чергу, означатиме не тільки виступ у найпрестижнішому турнірі Європи, а й слугуватиме нагадуванням Європі про війну в Україні", - сказав вчора коментатор матчу Штурм – Динамо.

Безумовно, Україні важливо, щоб на телеекранах якомога частіше світилися банери "Зупиніть війну", або "Мир".

Особливо приємно, коли через ці ж банери, російські канали раптово зупиняють трансляції. До того ж, без пояснення причини. До речі, цікаво, що будуть робити усілякі "Матч-ТВ" вже під час трансляцій групового етапу Єврокубків. Заклики зупинити війну в Україні з’являються ж не тільки на матчах українських клубів. Чи будуть якісь санкції збоку УЄФА? Питання цікаве, звісно. Але нам то що? Хай показують там у себе що хочуть. Можна, наприклад, крутити чемпіонати СРСР. Чорно-білі такі. Чому б і ні ?

Але, не про це. А про вчорашній матч. Він видався складним. Як фізично, так і емоційно. Не буду тут описувати тактики, стратегії, статистичні показники і так далі. По-перше, є люди, які краще за мене проаналізують цей матч, а по-друге: навіщо? Пройшли в наступний раунд і добре. А там… Там на киян чекає непроста "Бенфіка". Як там складеться матч і який буде рахунок – не берусь прогнозувати (тим паче в ставках я завжди був слабеньким). Але вийти у груповий етап Ліги Чемпіонів для "Динамо" вкрай важливо. І мова не лиш про інформаційну повістку дня, чи престиж. Є ще один важливий фактор – гроші. І, так, від них у великому футболі нікуди не втечеш! Бо у випадку виходу киян до групового етапу ЛЧ – клуб отримає 15,6 мільйонів Євро. Ще раз: це тільки за вихід у груповий етап.

А там ще ж грати будуть. Так от, за кожну перемогу УЄФА підкине ще 2,8 мільйони. За нічию, щоправда, менше – 930 тисяч Євро. Чи потрібні ці гроші київському "Динамо" - відповідь очевидна. Тим паче зараз, в часи повномасштабної війни, базування клубу закордоном і, відверто, важку економічну ситуацію. Тож, ці гроші потрібні, як кисень.

І тут я підходжу до основного. Ще минулого року, коли кияни вилетіли з групового етапу Ліги Чемпіонів, я дуже здивувався словам одного футбольного експерта. Той сказав, що "Динамо", фактично, єдиний з футбольних клубів, який хоч тріііііішечки (ну дуже трішечки), але нагадує певну бізнес-модель. Це коли в клуб інвестують, а він приносить прибуток. Тоді я подумав: "Боже, яке…" Як взагалі можна говорити про якийсь результат, якщо команда з тріском вилетіла з групи і закінчила з Єврокубками взимку? Але, якщо відключити емоції, взяти калькулятор в руки і подивитися у вікно, то виходить що це таки дійсно працює.

Рахуємо: за минулий сезон "Динамо" заробило 31 мільйон євро за виступи у Лізі Чемпіонів. В той час, як витратило на трансфери – 7,88 мільйонів. Різниця відчутна, правда? Так, ви будете праві, коли скажете: "І на що витратили ці 7,88 мільйони? Он, в нападі Гармаш грає!". І будете праві. Але, ще раз: я зараз не про трансферну політику киян. Я вам про гроші. Скільки їх інвестували, скільки пішло на зарплатню, скільки пішло на ремонти, про які Ігор Суркіс так часто розповідає, ми не знаємо точно. Але факт залишається фактом – кияни витратили (офіційно) менше, ніж заробили.

Ще один фактор – склад. Зараз в старті грає ледь не найбільше українців з часів Незалежності. І я завжди виступав за розвиток власної академії. Це дуже лампова і атмосферна історія. Так, подібна тактика може не приносити довгий час результату і залишати багато простору для розмірковувань: "А чого не купили того або чи іншого…", "А результат нам потрібен тут і зараз…", "А де половина тих, хто грав в академії…". Так, це все тверезі аргументи, але я вам от що відповім: "А що там в "Шахтарі", як справи?". Клуб який займався купівлею легіонерів і якось не дуже сильно задумувався про своїх вихованців? Дуже цікаво подивитися на донецький клуб без дороговартісних легіонерів. А, зараз, вони в Україну їхати не дуже збираються. І навряд чи найближчим часом зберуться. А тут ще й головний інвестор може різко фінансування скоротити.

В будь-якому випадку, зараз – це лише попередні розрахунки. В Лігу Чемпіонів киянам ще проти треба. І для "Динамо" ці гроші, звісно, потрібні, але не для виживання. На відміну від Луганської "Зорі". Де питання існування реально може залежати від потрапляння до групового етапу Ліги Конференцій. Тоді луганчанам перепаде майже 3 мільйони Євро. Тож, нашим клубам бажаю і в футбол пограти, і грошей заробити. А, ну і ще єдиний телевізійний пул узгодити. Бо відсутність елементарних речей (єдиного транслятора, графіки та навіть м’яча) трохи напрягає. Давайте хоча б спробуємо? А може сподобається? Час переростати олігархічні примхи трансляцій, де ллють мед у вуха, і ставати хоч трішечки дорослішими.