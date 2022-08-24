Зеленський зробив заяву про закінчення війни [ Редагувати ]
Війна закінчиться лише перемогою України. Президент Володимир Зеленський виключає будь-які поступки та компроміси.
Про це сказав Зеленський з нагоди 31 річниці Незалежності України.
"Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога", - зазначив він.
Зеленський заявив, що Україна торгує своїми землями і своїми людьми. "Для нас Україна - це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого", - сказав президент.
"І ми піднімемо руки вгору лише один раз - коли святкуватимемо нашу перемогу. Всією Україною", - сказав він.
За його словами, Донбас - це Україна. "І ми повертатимемо його, хай яким буде цей шлях. Крим – це Україна. І ми його повертатимемо. Хай яким буде цей шлях", - додав він.
Зеленський звернувся до росії.
"Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості й зрозумілі наші умови", - сказав президент.
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