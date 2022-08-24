День Незалежності: Україна отримає від США 3 млрд доларів [ Редагувати ]
В День незалежності Україна отримає від США 3 млрд доларів фінансової допомоги. Про це повідомляє міністр фінансів Сергій Марченко Facebook.
Вони надійдуть через механізм Світового банку.
Кошти до бюджету України будуть передані у формі безповоротного гранту.
Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День незалежності України.
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