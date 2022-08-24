Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині (відео) [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару по Шепетівці у Хмельницькій області. Місцеві пабліки публікують відео наслідків удару.
Ракетні удари підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях!
Нагадаємо, що 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Миргороді.
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