Груповий удар по Миргороду: подробиці атаки [ Редагувати ]
У середу, 24 серпня, російські війська завдали групового удару військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області. Про це повідомляє 831-ша бригада тактичної авіації у Facebook.
Ймовірно, ворог застосував ракети Х-22 (класу "повітря-поверхня").
Сьогодні, близько 11.00 військами російської федерації нанесений груповий удар ракетами "повітря-поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород.
Наразі пожежа все ще триває, на уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Кількість жертв та руйнувань уточнюється.
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