Місія МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Про це повідомляє Bloomberg.

Ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.

МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся в середу в Стамбулі з офіційними особами "росатому", щоб обговорити деталі місії, яка відправиться з Києва на захоплену росією територію міста Енергодар.

Як стверджує видання, для розслідування обстрілів електростанції ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.