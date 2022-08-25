"МАГАТЕ до 5 вересня планує відвідати Запорізьку АЕС" - Bloomberg [ Редагувати ]
Місія МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Про це повідомляє Bloomberg.
Ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.
МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся в середу в Стамбулі з офіційними особами "росатому", щоб обговорити деталі місії, яка відправиться з Києва на захоплену росією територію міста Енергодар.
Як стверджує видання, для розслідування обстрілів електростанції ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.
по темі
Мер Енергодару Дмитро Орлов заявив, що російські окупанти у суботу, 13 серпня, знову почали обстріли Запорізької АЕС
Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС й території поблизу атомного об'єкта
Окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати
Президент США, президент Франції, канцлер Німеччини і прем'єр-міністр Великобританії закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
За минулий тиждень кількість обстрілів Запорізької області побільшало