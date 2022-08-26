Ще одну групу ліків переводять на е-рецепт [ Редагувати ]
З листопада наркотичні лікарські засоби в аптеках почнуть відпускати за електронним рецептом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року.
Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.
Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ - за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3.
Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених е-рецептом.
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