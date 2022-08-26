Смерть героя України, власника компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського від російської ракети може бути пов'язана з бізнес-конфліктом, якому війна лише допомогла "виявити себе". Таку думку у блозі на "Цензор.НЕТ" висловив експерт АЦ "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко.

Експерт нагадав, що Вадатурський загинув через точне влучання в спальню його будинку російської ракети, і ймовірність того, що це сталося випадково "надто мікроскопічна". Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк, син Вадатурського Андрій та генеральний прокурор України Андрій Костін також заявили, що смерть Вадатурського – це сплановане вбивство.

У цьому вбивстві, вважає експерт, є не лише "російський слід". "Не можна виключати й інші суто місцеві варіанти, яким війна могла допомогти "виявити себе". Наприклад, пов'язані з бізнесом", - зазначив Гаврилечко.

Він нагадав, що у 2011 році Арбітражний суд міжнародної організації торгівлі зерном та кормами ухвалив рішення про стягнення на користь "Нібулону" понад $3,6 млн із компанії "Насіння-Агрохім" за невиконання контракту 2008 року.

Директором "Насіння-Агрохім" на той момент був Олег Дмитренко, який сьогодні обіймає посаду голови Прилуцької райради. "Усі ці роки Олег Дмитренко вперто відмовлявся виконувати рішення суду і повертати борг компанії Вадатурського. У 2013 році Срібнянський районний суд дав дозвіл на примусове виконання рішення Арбітражного суду, але Дмитренко, користуючись своїми зв'язками та впливом, виконанню цього рішення перешкоджав", - зазначив Гаврилечко.

За словами експерта, справа дійшла до кримінального провадження за статтею про невиконання рішення суду, а Дмитренка було посаджено під домашній арешт, але обвинувальний висновок у цій справі у січні 2022 року суд повернув до прокуратури "для усунення недоліків". Після чого і обвинувальний висновок, і сама справа загубилися.

За словами Гаврилечка, для Олега Дмитренка "справа про борг компанії Вадатурського була далеко не єдиною. У різний час він звинувачувався в різних корупційних правопорушеннях... Був в історії Дмитренко і відвертий кримінал. У 2014 році ЗМІ писали, що на замовлення Дмитренка у Прилуках було побито активісти громадського об'єднання "Нове життя".

Так, для розслідування та звинувачень у нас є органи прокуратури, ДБР, БЕБ і є суд для оцінки їхніх аргументів та доказів, якщо будуть вони зібрані та передані на його розгляд. Але спокуса "кардинально вирішити проблему з боргами" під прикриттям війни у Дмитренка могла з'явитися. Все ж таки ціна питання, нагадаю, більше $3,6 млн (понад 140 млн грн), та й основні винуватці, як не крути, все одно росіяни. Залишається тільки сподіватися, що ми колись зможемо отримати відповіді на всі питання про смерть Вадатурського. Що це було: Політика? Бізнес? Трагічна випадковість?

Нагадаємо, Олексій Вадатурський та його дружина загинули 31 липня 2022 року. Російська ракета влучила в спальню його будинку в Миколаєві.