Компанія Audi 26 серпня офіційно оголосила про приєднання до чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1". У заяві виробника зазначається, що починаючи з 2026 року він постачатиме силові установки для однієї з команд серії.

Який саме, в Audi обіцяли повідомити до кінця року. Очевидно, йдеться про Sauber (на даний момент виступає під брендом Alfa Romeo).

Audi шукала й інші точки входу до "Формули-1", пропонуючи, зокрема, 650 млн євро за пакет акцій McLaren. Були спроби домовитися і про купівлю частки у Williams.

Незабаром може бути підтвердження приходу в "Формулу-1" ще одного бренду Volkswagen Group - Porsche. Остання зацікавлена ​​у співпраці з командою Red Bull.

Від офіційного оголошення про свої наміри компанію утримували затримки з затвердженням Міжнародною автомобільною федерацією (FIA) регламенту на силові установки на 2026 рік.

Минулого тижня регламент було погоджено. Найбільш важливими його параметрами стали запровадження обмежень бюджетів на розробку моторів (не більше $95 млн у період до 2025 року і не більше $130 млн у 2026-му), а також перехід на синтетичне паливо, виробництво якого займеться найбільша нафтова компанія світу ARAMCO.

На даний момент у "Формулі-1" представлені чотири постачальники моторів: Ferrari, Mercedes, Renault і Honda. Щоправда, остання формально турнір залишила, але продовжує постачання силових установок для Red Bull (використовуються під маркою Red Bull Powertrains).

Нагадаємо, що нідерландський пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" сезону 2021 року.