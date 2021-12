Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года.

В гонке Гран-при Абу-Даби голландец занял первое место. Вторым стал пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон, третьим финишировал испанец Карлос Сайнс из Ferrari.

Перед началом заключительного, 22-го этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на 8 очков. Третье место в общем зачете занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, набравший 226 очков.

В соперничестве за титул не происходило ничего интересного до тех пор, пока до финиша не осталось 5 кругов. В этот момент вылетел канадец Николас Латифи (Williams), на трассу была выпущена машина безопасности. Ферстаппен отправился в боксы за самым мягким комплектом шин и на рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, без особых проблем обогнал Хэмилтона на изношенных шинах.

Max, your time is now #F1 #HistoryMade pic.twitter.com/j2Fl2SaVAD