"Референдуми" росії: в ISW назвали причини зриву планів [ Редагувати ]
Російська влада навряд чи зможе провести "референдуми" 11 вересня через "тертя" в окупаційних адміністраціях і партизанські напади. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Всі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням "референдумів", щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, що відкладають спроби анексії.
Українські партизани і внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.
Крім того, за повідомленням інституту, російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до росії, ймовірно, реагуючи на тяглі українські удари по російських тилових районах в Криму.
Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відновили підключення до енергомереж України 26 серпня.
- російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута і на північно-західній околиці міста Донецьк.
- Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв'язку і військову інфраструктуру в Херсонській області, що забезпечують операції на західному березі Дніпра.
- У регіонах російської федерації продовжено донабір до так званих добровольчих батальйонів, які продовжують відправлятися в Україну.
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