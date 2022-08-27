Близько тисячі ваговозів застрягли у Чернівецькій області на під'їзді до кордону з Румунією. Черга простяглась на понад 30 кілометрів від міжнародного пункту пропуску. Щоб пройти кордон водії змушені стояти п'ять днів. Харчуються і сплять у транспорті. Чому виникла проблема, і що кажуть митники - дивіться далі.

Водій із Румунії Костянтин у своїй вантажівці посеред дороги живе вже майже тиждень.

П`ять, П`ять днів. - Важко, важко? Змучились? - Ши, ши, так собі.

А Роман із Хмельниччини завбачливо запасся домашньою їжею. Про черги на кордоні чув від колег, але змушений їхати саме цим маршрутом.

Вам ще чотири дні до кордону? - Чотири точно. - Їжі вам вистачить? - Вистачить. З дому взяли.

Довжелезна колона фур розтяглася на понад 30 кілометрів від міжнародного пункту пропуску, що веде до Румунії, Болгарії та Туреччини. Замість звичних годин, далекобійникам з усієї країни, румунським та турецьким водіям, щоб довези вантаж, доводиться простоювати у черзі тиждень.

Валентин, водій фури:

Порти закриті. Все ж везуть тепер на колесах. А скільки ти забереш такою машинкою? 20 тонн, все. Не розраховані ці кордони на такий потік. Перше, друге, оформлення документів. Наша границя, потім друга границя.

Черга вантажівок зайняла цілу смугу міжнародної траси із жвавим автомобільним рухом. Через це водіям іноді доводиться виїжджати на зустрічку і бути украй пильними, щоб розминутися з авто навпроти.

Постійно ця пробка і вона заважає рухові.

У далекобійників здають нерви, коли їхні ж колеги вдаються до хитрощів, оминаючи чергу, кажуть представники асоціації перевізників. Тут порахували: наразі вимушено простоює до тисячі фур. І бізнес через це втрачає.

Микола Чорней, голова Ради регіону учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників:

Він за цей період, що він стоїть, він має можливість проїхатись в Болгарію. Розвантажитись, завантажитись і бути вже на пів дороги назад. Тобто, якщо ми в місяць робимо чотири ходки, то ми робимо дві, півтори.

Вантажі пропускають нон-стоп. Збільшили штат і виділили окремі смуги для бензовозів та вантажів, які швидко псуються, кажуть митники. Вони запевнюють: роблять усе можливе, щоб підвищити пропускну спроможність. Проте від початку війни навантаження на пункті пропуску зросло утричі. І з цим не справляються по обидва боки кордону.

Георгій Чік, заступник керівника митного посту "Вадул-Сірет":

Українська митниця працює на всю силу. На жаль, наші колеги з Румунії не справляються, тому що і кількість інспекторів в них менша, і територія набагато менша, ніж у нас, плюс контрольні функції інших органів - ветеринарної, фітосанітарної інспекції, вони займають певний час.

На кількох пунктах пропуску із Молдовою ситуація не ліпша, кажуть водії. Альтернативою може стати реконструкція двох міжнародних пунктів-довгобудів на кордоні з румунською стороною. Кабмін уже виділив 115 мільйонів гривень для завершення робіт. Тож планується, що додаткові пункти пропуску вантажів до Румунії, Болгарії та Туреччини таки запрацюють до кінця осені.