Постійні обстріли та повітряна тривога. Сумні новини та невтішні прогнози. В умовах війни надто багато чинників, що розхитують нерви. Психологи радять усім у цей важкий час шукати щось приємне, нехай навіть у дрібницях.

На Київщині працівниці б'юті-індустрії об'єдналися й проводять виїзні сеанси краси у деокупованих містах і селах. Роблять місцевим зачіски, манікюр та мейкап. Щоб люди, які пережили окупацію та, ймовірно, досі мають посттравматичний синдром, хоча б ненадовго поринули у приємні емоції.

Детальніше про б'юті-допомогу - наш наступний сюжет.

Селище Бабинці на Київщині. Кілька місяців тому рашисти намагалися встановити тут свої порядки. Мародерства, вбивства, постійні обстріли… У таких умовах довелося жити кілька тижнів.

Антоніна, жителька смт Бабинці:

В окупації я була, дочка виїхала, а я тут знаходжусь.

Всі ті страхи - позаду, і сьогодні Антоніна посміхається. Навіть про окупацію розповідає з посмішкою. Згадує, як орки вперше зайшли до її будинку.

Антоніна, жителька смт Бабинці:

Дванадцять годин, я дрємала, чую стук у двері, кажу я халат зараз одєну, відкрила. Вони мене спрашивали за бендерівців - чи в вас тут бувають бендерівці, я кажу: Боже, ребята, кроме вас чужих ніхто не заходив до мене. Я пенсіонерка, немає нікого. Вони походили, позаглядали з автоматами, втроєм були.

Інтерв'ю з Антоніною ми пишемо в той час, коли майстер уже робить їй зачіску. Сьогодні в селищі Бабинці працює команда б'юті-волонтерів. Перукарі, стилісти, візажисти - об'єдналися й безкоштовно надають послуги жителям деокупованих населених пунктів на Київщині.

Ольга Белицька, засновниця волонтерського руху:

Я розмістила в інтернеті запит, написала пост, що я збираюсь їхати, хто зі мною. І почали мені відписуватись майстри, люди яких я не знала, і на першу поїздку, 26 травня в Ірпінь нас було 12 майстрів і ми між собою майже не були знайомі.

Сьогодні їхній мобільний салон краси розмістився у школі. Комусь із селян треба зробити манікюр і зачіску, комусь - провести моделювання брів та пофарбувати вії. Втім найголовніше, кажуть волонтери, подарувати людині, яка пережила люті жахи війни, хоча б трохи радісних емоцій.

Ольга, майстер із моделювання брів:

Я вважаю, що приїхати й додати якусь частинку, подарувати своє тепло, поспілкуватися з людьми. Привести в порядок, подарувати гарний настрій.

Микола Літвінов, перукар-стиліст:

Багато людей залишилось без роботи й житла, без умов до яких вони звикли і їм потрібно відчувати якусь підтримку і себе людьми.

Волонтери розповідають - чимало жінок, які до них завітали, навіть не чули про деякі процедури краси, дехто ніколи не робив манікюр.

Тетяна, майстер манікюру:

В такі нелегкі часи хочеться допомагати людям тим, чим ми любимо робити й те, що в нас виходить найкраще, це наш фронт краси, це підіймає людям настрій, бойовий дух.

Всі, з ким нам вдалося сьогодні поспілкуватися, справді були у доброму гуморі. Багато хто - навіть відмовлявся згадувати про те, що довелося пережити в окупації. Сьогодні - вони просто отримують задоволення, стаючи ще чарівнішими.

Діана, жителька смт Бабинці:

Я відчуваю просто спокій.

Неля, жителька смт Бабинці:

Я, як жінка, хочу гарно виглядати, по друге я дізналася від своїх колег, що роблять майстер такого рівня, це я вважаю вдвійні попасти до таких майстрів, відчути себе настоящею жінкою. Я дуже задоволена, це захват.

Красива жінка - щаслива жінка, із розумінням справи кажуть бьюті-волонтери. І сьогодні - після їхнього виїзного сеансу краси в селищі Бабинці - на кілька десятків щасливих жінок стало більше.