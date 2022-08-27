Президент путін зобов'язав українців у росії здати відбитки пальців [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Президент росії володимир путін зобов'язав громадян України, які перебувають на російській території, здати відбитки пальців.
Про це повідомляє російський Офіційний портал правової інформації.
Згідно з указом, жителі окупованого Донбасу та інші громадяни України, які в'їжджають на територію росії та офіційно працевлаштовуються, зобов'язані протягом 30 днів пройти дактилоскопічну реєстрацію, фотографування та медичний огляд.
У документі прописано, що українців перевірятимуть на наявність наркозалежності та небезпечних інфекційних захворювань.
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