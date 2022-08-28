Війська рф вночі обстріляли Запоріжжя, є постраждалі [ Редагувати ]
Обстріл Запоріжжя
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У ніч на неділю, 28 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя. "Прильоти" зафіксовані в двох районах міста.
Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram.
В результаті обстрілу постраждали п'ятеро людей.
Крім цього, двоє людей травмувалися уламками скла.
Куртєв додав, що додаткова інформація уточнюється.
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