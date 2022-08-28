Одну з найбільших військових баз росіян було знищено в Мелітополі [ Редагувати ]
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що в окупованому Мелітополі зруйновано одну з найбільших військових баз російських загарбників.
Свою базу окупанти облаштували на територій заводу "Автокольорлит".
Він зазначив, що більш детальна інформація про втрати ворога стане відома трохи згодом.
Проте одне можемо сказати напевно - окупантам на українській землі, м'яко кажучи, некомфортно і їм тут не раді. Вже протягом трьох тижнів щодня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі - вони мають піти з тимчасово окупованих територій.
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