Круте піке російської авіаційної індустрії. Спершу пандемія приземлила цивільні літаки рф. А відновити життя тамтешнього авіапарку не дозволили санкції, запроваджені Заходом за повномасштабне вторгнення в Україну. Вимога повернути орендовані борти, заборона на обслуговування та експорт деталей, а також закрите небо - усе це завдало жорсткого удару по авіагалузі рф. І хоча у кремлі стверджують, що відновлюють виробництво власних літаків, а внутрішні авіаперевезення врятують авіапром, насправді не все так добре. Чому - розкаже Марина Біленька у продовженні теми санкційної політики проти рф у дії.

"Ейрбас А350 ес" іде на зліт. Таких цивільних літаків найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" нараховує 7. Три з них - жодного разу не використовувалися протягом останніх трьох місяців, - повідомляє "Ройтерс".

За даними агентства, щонайменше один з цих бортів - розібрали на запчастини. Щоб лишити в небі решту крилатих машин європейського виробництва.

Практика демонтажу одного літака, щоб інший міг літати, відома як перетворення бортів, що вийшли з ужитку, на так звані "різдвяні ялинки". При цьому її використовують досить рідко, найчастіше на тлі фінансових труднощів компанії.

Але ніколи в історії світової авіаіндустрії не бачили таких масштабів, з якими борти розбирають у росії, - стверджують журналісти. Так званий "авіа канібалізм" торкнувся також кількох Ейрбасів A320s і Боїнгів 737.

На деталі пішов і "Сухой Суперджет 100" російського виробництва.

Зібрані в Росії літаки Sukhoi Superjet також дуже залежать від іноземних запчастин. З одного такого літака вже зняли двигун, щоб інший міг і далі літати.

Річ у тім, що після російського вторгнення в Україну ЄС запровадив заборону на експорт літаків, комплектуючих та технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузях.

Ті іноземні літаки, які нині є в рф, можна безпечно використовувати впродовж 5 років, - заявив генеральний директор держкорпорації "Роскосмос" Юрій Борисов.

Юрій Борисов - генеральний директор російської держкорпорації "Роскосмос":

Звісно, постає проблема безпечної експлуатації цих літаків у цьому періоді. Думаю, що тут і паралельний імпорт, і, можливо, російська промисловість зможе щось відтворити… Можливо, навіть підемо на те, що мірою деградації парку зніматимуться запчастини.

Сьогодні російський цивільний авіапарк нараховує близько тисячі трьохсот літаків. Майже половина з них - закордонного виробництва. Чому так багато? Бо більшість з них була орендована. Відповідно до санкцій, росія мала повернути ці борти. Натомість - їх залишила.

Юрій Борисов - генеральний директор російської держкорпорації "Роскосмос":

Весь авиапарк, имеется в виду иностранных самолетов, останется в россии. Большинство, скажем так, часть, была арестована в период введения санкций. Они внесены в российский реестр, перестрахованы страховыми компаниями рф.

Розібрати можуть від половини до двох третин іноземних літаків, - пише російська газета "Комерсант". Але паралельно в рф намагаються налаштувати і власне виробництво авіадеталей .

На цивільну авіацію нині вже працюють заводи в Іркутську, Комсомольську-на-Амурі, Самарі, Рибінську, Пермі та інших містах. Але не все так просто, - стверджує колишній заступник міністра цивільної авіації срср Олег Смірнов.

Олег Смірнов - екс-заступник міністра цивільної авіації срср:

Сколько займет времени, чтобы восстановить разрушенные за последние 30 лет производства, которые работали на строительство самолетов и двигателей? Все ж разрушено. И на коленке их не сделаешь.

Деякі літаки рф все ж вдавалося зібрати самостійно. Та коли йдеться про сучасні борти, без іноземних комплектуючих не обійтися.

Щоправда, у червні посол КНР заявив, що Китай готовий постачати російським авіакомпаніям запчастини.

А пізніше рф підписала угоду про постачання обладнання та техобслуговування літаків з Іраном. Остання домовленість - доволі сумнівна, кажуть експерти. Адже Тегеран має застарілий повітряний флот і не зможе виробляти сучасні деталі .

Анастасія Дагаєва - російська авіаційна оглядачка:

Для страны Иран новостью является покупка через третьи страны боинга 15-летней давности. Для них это большое событие. Также была история, когда Обама временно отменил санкции в отношении Ирана, и Иран успел заказать, оплатить и получить несколько самолетов ейрбас и региональных самолетов это - для них это прям флагманы их флота.

Жертвою санкцій стали не лише російські літаки. Коли ЄС заборонив бортам рф заходити у свій повітряний простір - це позначилося на всій галузі. По-перше, скоротилася кількість рейсів. На квітень - в росії майже на третину впав пасажиропотік. Через різке скорочення обсягу перевезень під удар потрапили працівники авіакомпаній.

Близько 650 російських пілотів зараз активно шукають роботу, близько сотні з них близькі до працевлаштування (або вже працевлаштувалися) у закордонних компаніях, переважно у Південно-Східній Азії.

А деякі летовища - і зовсім закрилися. Утім, пов'язано це не з санкціями, а з рішенням керівництва рф. Росавіація продовжила до 4 вересня тимчасові обмеження на польоти в 11 аеропортах на півдні країни. Вони були запроваджені в день початку так званої "військової спецоперації" в Україні. Мова, зокрема, про повітряні гавані Бєлгорода, Брянська, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону.

Російський уряд надав понад 3 мільярди рублів і обіцяє додаткові 2,5 мільярди на підтримку цих аеропортів.

Саме у розвитку внутрішніх перевезень - рф вбачає майбутнє своєї авіа-індустрії. Авіакомпаніям виділили 100 мільярдів рублів як компенсацію витрат на польоти в межах країни.

Кошти є частиною траншу у 770 мільярдів усій авіаційній індустрії. Решту грошей спрямують - на будівництво літаків. Амбітна програма вимагає зростання виробництва: з 15 нових літаків цьогоріч до 25 одиниць 2023-го та 69 - 2024 року. Та, крім неготових до такого навантаження підприємств - не вистачає кадрів - інженерів та технічного персоналу.