Ще три автівки від українців на фронт. Дніпровська режисерка Катерина Стрельченко витратила доброчинні внески з прем'єри документальної стрічки на автомобілі для військових. Презентація її фільму "Олесь Гончар: слово як зброя" відбулася в 15 країнах. Європейський тур організували заради підтримки українських бійців. У підсумку, один з батальйонів отримав три позашляховики. Більше подробиць в матеріалі Артура Терещенка.

На фестивальний причал у місті Дніпрі поволі заїжджають три автомобілі. З них по черзі виходять волонтери, що пригнали позашляховики з Прибалтики.

Анастасія Цибуленко, волонтерка:

Трішки був страх, перед тим як ми починали їхати, тому що ну автомобіль для мене незвичний, я не їздила на таких автомобілях, але я розуміла навіщо це, тому такий дух у середині він наповнював.

Транспорти закупили за доброчинні внески зібрані на прем'єрі фільму дніпровської режисерки Катерини Стрельченко.

Документальна стрічка "Олесь Гончар: слово, як зброя" розповідає про українського письменника, громадського діяча та одного із фундаторів Української Незалежності. Прем'єра була запланована на 24 лютого, але так і не відбулася. А презентація картини у Європі пройшла з аншлагами.

Катерина Стрельченко, режисерка-документалістка:

Повномасштабне вторгнення змінило життя і людей і документальних фільмів. Але завдяки цьому фільм про нашого Олеся Гончара подивилося безліч людей і всі вони мали можливість долучитися до важливої справи.

У деяких містах Європи через величезну кількість охочих стрічку довелося демонструвати протягом кількох днів.

Катерина Стрельченко, режисерка-документалістка:

Гроші збиралися у 15 країнах. Окрім Європи ще показали в Канаді, в Грузії. Два з половиною місяці ми були у благодійному турі і на кошти - це трошки більше 10 тисяч євро ми придбали три джипи.

Купити саме позашляховики вирішили після консультацій із військовими, адже саме такі автомобілі найбільш потрібні на фронті.

Позивний "Кіт", військовослужбовець Збройних сил України:

Машини такі іспользуються більше якби по бездоріжжю. Там маленьким машинам або тим же бусікам якби малоефективно працювать, а ця машина в принципі винослива.

Автомобілі в доброму стані, кажуть волонтери.

Володимир Муковський, волонтер:

Машини всі три приїхали своїм ходом. Ніяких не було пригод з ними, тому надіємося, що і на фронті вони будуть воювати і допомагати нашим військовим.

Після отримання ключів військові вирушили позашляховиками на фронт. Тим часом Катерина Стрельченко готується до прем'єри свого фільму в Україні. Вона, як і планувалося, спершу відбудеться в рідному Дніпрі.