На 1 вересня окупанти з так званої "ЛНР" підготували методичку для шкіл. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Пропагандисти традиційно поширюють псевдоісторичні тези про створення України.

1 вересня у школах на тимчасово окупованій території Луганської області проведуть урок на тему "Моя історія". Вчителям підготували пропагандистську методичку.

Запропонований "план" являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів.

Більшість наративів окупантів суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

Традиційний для окупантів закид про те, що 80% громадян росії нібито належать до одного триєдиного народу: росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси - "східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром".

Натомість Захід нібито "відчуває себе світовою геополітичною периферією" і "прагне підірвати єдність і стабільність Серцевинної Землі - росії".

Насправді хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.

Окупанти розповідають школярам, що Стародавня Русь, російська імперія та сучасна росія є спадкоємицею Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу.

Виникли центри ранньої російської державності: північний - у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний - у майбутньому Києві.

Але обидва російських міста молодші за Київ.

Російські пропагандисти стверджують, що Михайло Грушевський створив міф про українську Галичину і видавав газету українською мовою, нібито щоразу придумуючи "кілька нових слів".

Окупанти заявляють, що Україну створив радянський революціонер Володимир Ленін.

Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно.

Насправді ж радянська влада продовжувала політику російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови.

Школярам на окупованих територіях розповідають про тиск США, ЄС і НАТО на Україну. Пропагандисти повторюють наратив про "терор бандерівців" та "звільнення".