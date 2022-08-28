Війна в Україні: що відбувається на фронтах 28 серпня [ Редагувати ]
Українські військові відбили спроби наступу росіян на Харківському (неподалік Світличного), Слов’янському (в районі Богородичного), Бахмутському (біля Веселої Долини), Авдіївському (у районі Первомайського) та Новопавлівському (неподалік Павлівки) напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 28 серпня.
- На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області і Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області.
- На Харківському напрямку противник здійснював обстріли районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного.
- Здійснив спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.
- На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.
- Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, зазнав втрат та відкинутий назад.
- На Краматорському напрямку ворог продовжував вогневий вплив біля Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. Завдав авіаційних ударів неподалік Григорівки.
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки.
- Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.
- На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське.
- Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов.
- На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки.
- Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.
- На Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдав авіаційних ударів поблизу Полтавки.
- На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове. Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.
Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по російських складах і штабах у Херсоні, Новій Каховці та Дар'ївці.
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