Українські військові завдали ракетних та артилерійських ударів по трьох пунктах управління російською армією в Херсоні, Дар'ївці та Новій Каховці. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.

Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, 3 одиниці автобронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С".

Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під вогневим контролем ЗСУ, уражені та не функціонують.

Раніше вдень 28 серпня у соцмережах з'явилися свідоцтва ударів у Новій Каховці в районі Каховської ГЕС та приладобудівного заводу "Сокіл".

Нагадаємо, що раніше в мережу виклали моторошне відео наслідків ракетного удару по Каховському мосту.