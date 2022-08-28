ЗСУ вдарили по російських складах і штабах у Херсоні, Новій Каховці та Дар'ївці (відео) [ Редагувати ]
Українські військові завдали ракетних та артилерійських ударів по трьох пунктах управління російською армією в Херсоні, Дар'ївці та Новій Каховці. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.
Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, 3 одиниці автобронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С".
Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під вогневим контролем ЗСУ, уражені та не функціонують.
Раніше вдень 28 серпня у соцмережах з'явилися свідоцтва ударів у Новій Каховці в районі Каховської ГЕС та приладобудівного заводу "Сокіл".
Нагадаємо, що раніше в мережу виклали моторошне відео наслідків ракетного удару по Каховському мосту.
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