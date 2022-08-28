Зеленський провів таємну нараду щодо ситуації на фронті [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 серпня, провів таємну нараду з представниками сектору оборони й безпеки. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.
Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України.
Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів Верховного Головнокомандувача. Жодних додаткових подробиць у повідомленні не вказано.
Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 28 серпня повідомив, що українські військові відбили спроби наступу загарбників на п'яти напрямках.
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