Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 серпня, провів таємну нараду з представниками сектору оборони й безпеки. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України.

Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів Верховного Головнокомандувача. Жодних додаткових подробиць у повідомленні не вказано.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 28 серпня повідомив, що українські військові відбили спроби наступу загарбників на п'яти напрямках.