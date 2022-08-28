Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії.
Про це повідомляє відповідний указ.
Варто зауважити, що Сподар обіймав посаду заступника командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом ще з 2014 року.
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