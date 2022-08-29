Українські військові не знищують об'єкти інфраструктури і тим більше береже цивільне населення. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Однак Міноборони просить жителів окупованих територій, де ведуться активні бойові дії, знайти укриття.

Ми продовжуємо говорити з цивільним населенням, яке знаходиться на окупованій території, доносити їм головний меседж - ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо немає можливості евакуюватися з місць, де ведуться активні бойові дії, знайти для себе укриття. І перечекати настільки потужні активні дії в цьому укритті.

Гуменюк додала, що розвиток подій досить потужний, ситуація динамічно змінюється.