Окупанти обстріляли Запоріжжя [ Редагувати ]
У ніч проти вівторка, 30 серпня, окупанти завдали удару по Запоріжжю. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Старух також додав, що наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.
Окрім цього, глава ОВА закликав місцевих жителів не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію.
по темі
Російські військові поцілили біля зупинки громадського транспорту у Бахмуті Донецькій області
Вночі на суботу, 27 серпня, в Харкові прогриміли вибухи
В окупованій Кам'янці в Запорізькій області російські війська обстріляли житлові будинки
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про те, що в ніч на 25 серпня окупанти знову обстріляли місто
У середу, 24 серпня, на День Незалежності України російські війська завдали ударів по 58 населених пунктах