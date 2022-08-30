У ніч проти вівторка, 30 серпня, окупанти завдали удару по Запоріжжю. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Старух також додав, що наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.

Окрім цього, глава ОВА закликав місцевих жителів не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію.