В окупованому Херсоні прогримів вибух [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Уніан
У вівторок вранці, 30 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух. Про це повідомляє "Суспільне".
Від ранку в місті та околицях вже сім разів було чутно вибухи.
Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.
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