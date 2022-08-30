У Нідерландах підтримали заборону на видачу туристичних віз росіянам [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра підтримав ідею про заборону на видачу туристичних віз росіянам. Свою думку він висловив у вівторок в інтерв'ю телеканалу RTL.
Ми в Європі виступатимемо за те, щоб завершити видачу туристичних віз [росіянам]. Ми чітко розмежовуємо туристичні візи й інші види віз.
З одного боку, ви хочете міжособистісного спілкування, а також хочете встановити різницю між державою Росія та російськими громадянами. Водночас ми бачимо, що переважна більшість людей, які приїжджають сюди - багаті росіяни, які мають зв'язки з режимом.
11 серпня Естонія заявила про рішення закрити кордони для громадян Росії із шенгенськими візами, виданими республікою. Однак буде застосовано й низку винятків, згідно з якими заборона не зачіпатиме тих громадян РФ, батьківщиною яких є Естонія, які є постійними жителями країни або відвідують естонських родичів.
Проти колективної відповідальності росіян за бойові дії в Україні раніше виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, до нього приєдналися Португалія, Кіпр та Греція. Проти повної заборони видачі росіянам віз ЄС висловлювався голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
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