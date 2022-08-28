Євросоюз відмовиться від угоди про спрощену видачу віз росіянам - FT [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ ЄС наступного тижня мають намір підтримати зупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією. Про це повідомляє Financial Times.
Раніше великі країни на кшталт Франції та Німеччини виступали проти візових обмежень. Однак, за даними газети, деякі східноєвропейські країни пригрозили односторонньо закрити свої кордони для російських туристів. Зустріч міністрів має розпочатися 30 серпня у Празі.
"Російським туристам недоречно прогулюватися нашими містами, нашими пристанями для яхт", - цитує газета високопосадовця Євросоюзу.
Припинення угоди означатиме, що росіянам доведеться надати більше документів для отримання візи. Крім цього, зросте вартість отримання візи - з 35 євро до 80 євро, а також збільшиться термін її оформлення.
Раніше, 19 серпня, МЗС Литви закликало відкликати візи, видані росіянам до ЄС. Тоді глава зовнішньополітичного відомства Габрієлюс Ландсбергіс заявив, що країни Євросоюзу, які продовжують видавати візи росіянам, "ігнорують звірства" в Україні та запрошують громадян Росії до країн Балтії, які цього не бажають.
18 серпня представник прес-служби Єврокомісії повідомив, що країни союзу мають право на індивідуальній основі обмежувати видачу віз росіянам, не чекаючи єдиної заборони на рівні ЄС.
11 серпня Естонія заявила про рішення закрити кордони для громадян Росії із шенгенськими візами, виданими республікою. Однак буде застосовано й низку винятків, згідно з якими заборона не зачіпатиме тих громадян РФ, батьківщиною яких є Естонія, які є постійними жителями країни або відвідують естонських родичів.
Проти колективної відповідальності росіян за бойові дії в Україні раніше виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, до нього приєдналися Португалія, Кіпр та Греція. Проти повної заборони видачі росіянам віз ЄС висловлювався голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
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