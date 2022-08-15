Шольц про візові санкції: не можемо ускладнювати втечу росіян від режиму [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону видачі віз для росіян, бо не хоче ускладнювати можливості тікати від диктатури керівництва країни.
Після зустрічі з лідерами скандинавських країн в Осло Шольц заявив, що рішення які ухвалюють в ЄС не повинні ускладнювати виїзд з країни росіян, які тікають від диктатури.
"Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом", - сказав він.
Шольц заявив, що їх рішення не повинні унеможливити втечу росіян від керівництва їх країни.
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