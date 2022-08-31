Російські війська зазнали поразки і відступили на Бахмутівському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегрупування військ на Запорізькому напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін. На останньому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Дмитрівка та Кіндратівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове.

На Донецькому напрямку противник не залишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар'їнки.

На Слов'янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік від Вірнопілля.

На Краматорському напрямку противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закотне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам'янське, спірне, Івано-Дар'ївка. Ударам авіації ворога зазнали території неподалік спірного та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку зафіксовані обстріли з артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцева, Майорська та Кодеми. Наступальними діями ворог намагався просунутися в напрямках Бахмута, Веселої долини та Зайцева, успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне положення в напрямках Красногорівки та Мар'їнки, традиційно зазнав втрат і відступив.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої ниви, Великої Новосілки та Благодатного.

На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин і підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на вказаному напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарків, Тернівка, , Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкіне, Княжівка та Тополине. Удари авіації отримали район Андріївки та урочище Плотницьке.