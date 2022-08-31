Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили чотирьох цивільних, ще двоє поранені.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 в Кліщіївці, 1 в Бахмуті і 1 в Корсунівці. Ще 2 людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 781 людина, ще 1986 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.