У Мелітополі помітили колони ворожої техніки, які ідуть у бік Херсона [ Редагувати ]
У середу вранці, 31 серпня, у Мелітополі помітили три колони російської техніки. Про це повідомляє місцевий портал "РІА Мелітополь".
Всі колони рухалися в бік Херсона, де активізувалися бойові дії.
Так, близько 5:30 ранку по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів пройшла перша колона з семи Уралів і Камазів.
Вже через пів години близько 6:00 друга колона з 8 вантажних тентованих машин проїхала з півночі на південь по тій же вулиці.
О 6:30 за тим же маршрутом пішли 45 вантажівок з гарматами.
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