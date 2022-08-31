У середу вранці, 31 серпня, у Мелітополі помітили три колони російської техніки. Про це повідомляє місцевий портал "РІА Мелітополь".

Всі колони рухалися в бік Херсона, де активізувалися бойові дії.

Так, близько 5:30 ранку по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів пройшла перша колона з семи Уралів і Камазів.

Вже через пів години близько 6:00 друга колона з 8 вантажних тентованих машин проїхала з півночі на південь по тій же вулиці.

О 6:30 за тим же маршрутом пішли 45 вантажівок з гарматами.