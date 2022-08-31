Обстріл Харкова: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 30 серпня, окупанти обстріляли Харків. Станом на 31 серпня кількість жертв зросла до 5.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Від тяжких травм у лікарні померла 42-річна жінка.
Решта поранених, які були госпіталізовані, зараз перебувають у задовільному стані, у них переважно - пошкодження м'яких тканин. Одну постраждалу вже виписали з лікувального закладу.
Дві літні жінки, яких доставили у медзаклад того ж дня після вечірнього обстрілу, отримали незначні пошкодження. Їх життю нічого не загрожує.
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