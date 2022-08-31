Українські військові знищили САУ з екіпажом у Харківській області (відео) [ Редагувати ]
Артилеристи Збройних сил України за допомогою інших підрозділів знищили російську САУ в Харківській області.
Про це повідомляє Національна гвардія України.
"Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль та корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Військовим вдалось знищити САУ 2С3 "Акація" разом із розрахунком та боєприпасами. Така артилерійська установка здатна бити на 20 кілометрів та має 4 члени екіпажу.
Російська САУ 2С3 "Акація" була знищена🔥 на Харківщині разом із розрахунком та боєприпасами.— НГУ (@ng_ukraine) August 31, 2022
Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи. pic.twitter.com/zkYMCOugeY
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