Понад півтори тисячі українців нині проходять лікування в європейських клініках. Це офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я. І йдеться передусім про протезування. Закордонні медзаклади активно допомагають українцям у цьому питанні. Протезують наших воїнів, волонтерів та пересічних громадян й вітчизняні клініки. Деякі види протезування фінансує держава. А навесні наступного року посадовці навіть планують відкрити спеціалізовану клініку. Відповідний проект підтримали Перша леді України, британський співак Стінг та інші знаменитості. Роман Барашев про все докладніше далі.

Молодий спеціаліст із освітою економіста-міжнародника. Мандрівник, закоханий у фотографію. Волонтер, який у перші ж дні повномасштабного вторгнення росії розвозив продукти й ліки жителям Києва та області. Усе це про Сергія. Ось лише кілька фото, що потрапили в об'єктив його камери під час тих поїздок.

У травні група київських волонтерів вирушила з гуманітарною місією на Харківщину. Вони потрапили під обстріл.

Сергій Гімюш, волонтер:

Першою міною попали в наш мікроавтобус . З моєї сторони взорвалася міна, я вилетів через лобове скло.

Сергій тоді отримав перелом щелепи.

Сергій Гімюш, волонтер:

Той фотоапарат, що зі мною був, він непридатний для подальшої експлуатації, але він врятував мені обличчя, коли я вилітав через лобове скло, я якраз фотографував і я розбив лобове скло саме фотоапаратом, не обличчям і в мене трошки отут шрам - від фотоапарату.

А найстрашніше те, що Сергій втратив обидві стопи.

Сергій Гімюш, волонтер:

Психологічно було тяжко це зрозуміти. Якось так собі сказав: головне, що я вижив. Зараз роблю протези, я буду ходити, бігати, все буде добре. Головне, що я вижив, дуже мало шансів було, що я виживу.

До клініки в Німеччині Сергія доставляли з Харкова медичним евакуаційним потягом, а потім літаком. Тоді разом із ним на лікування до Європи везли чимало поранених.

Сергій Гімюш, волонтер:

Втрата руки, є с травми обличчя - без носа, без ока, без щелепи, в основному втрата кінцівок. Медсестра, яка втратила 2 ноги, і в неї була свадьба, разом з нею летіли до Гамбургу.

Сергій має на увазі медсестру з Лисичанська, яка, підірвавшись на міні, втратила обидві ноги. Відео її весільного танцю в лікарняній палаті - одне з найбільш зворушливих з усіх знятих за цю війну.

Сергій Гімюш, волонтер:

Є й інші кріплення, зогнуті, щоб краще було бігати, але це вже після того, як почну ходити. На цих краще всього тримати рівновагу.

Німеччина взяла на себе всі витрати на лікування та реабілітацію Сергія. Наш герой десь півроку буде вчитися ходити заново. А от самі протези, швидше за все, доведеться купувати власним коштом.

Сергій Гімюш, волонтер:

Я не знаю, чи покриє страховка фінальні протези, страхова може сказати: знаєте це вже занадто. На цей випадок - дякую моїм друзям, всім, хто допомагав, кошти є, щоб купити протези, які максимально мені підходять. Обслуговувати протези, мені потрібно буде часто приїжджати в Німеччину, але я сподіваюсь, з жовтня я побачу рідний Київ, життя своє я бачу в Україні.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, у клініках Європейських країн зараз проходять лікування понад півтори тисячі українців. Усі вони отримали травми під час ворожих обстрілів. Деякі види протезування держава планує покрити коштами бюджету. А вже навесні наступного року посадовці планують відкрити спеціалізовану клініку протезування та реконструкції понівечених частин тіла. Реалізацію проекту вже підтримали Перша леді України, британський співак Стінг та інші знаменитості.

Олена Зеленська, Перша леді України:

До роботи нового закладу з протезування та реконструкції понівечених частин тіла будуть залучені найкращі медичні фахівці зі США та ЄС - загалом тут працюватиме понад 100 лікарів.

А це - державне протезно-ортопедичне підприємство у Вінниці. Для військових, що зазнали ампутацій ніг, тут є стаціонар із тренувальним залом. Лікарі-протезисти навчають постраждалих робити перші кроки - вдруге у житті.

А це підприємство у Києві спеціалізується на випуску біопротезів та імплантатів, які виробляють із титанового порошку. На ось такому високотехнологічному ЗД-принтері виробництва Німеччини.

Ярослав Головенько, директор підприємства з виробництва біопротезів та імплантатів:

Безкоштовно виготовляли для поранених… протези кістки, нижня щелепа, орбіти ока. Засипається порошок із бункера і після цього вся система переїжджає в камеру друку і там лазер разплавляє необхідну кількість порошку… Процес повторюється до того часу, як буде побудована вся модель.

Такими титановими конструкціями лікарі здатні скріплювати травмовані кінцівки, частини черепа.

В'ячеслав Дьомін, директор підприємства з впровадження біопротезування:

До недавнього часу ми замовляли таку продукцію за кордоном, але вже кілька років у нас є можливість виробляти таку продукцію тут на місті. Будь-який дефект кістки можна забезпечити виробами нашої програми. 3Д-принтер дозволяє будь-яку конфігурацію, будь який дизайн створити. Це фрагмент кістки, замінено цілий фрагмент... Це титан, так, це роздрукований титан.

Гроші на встановлення біопротезів зазвичай шукають благодійники. Причому не лише в Україні. На виготовлення цього титанового фрагменту кістки для 19-річного бійця української армії кошти зібрали в Японії!

Вадим Дубніков, засновник благодійного фонду ветеранів ЗСУ:

Японська громада виділила певну суму коштів для проведення операції військовому, який наразі потребує такої операції - імплантації гомілкової частини кістки, який отримав тяжкі поранення у ході військових дій на Донеччині.

Це дозволить уникнути ампутації - замість пошкодженої кістки вони поставлять імплант, який дозволить йому ходити своїми ногами, вже 3-й тиждень минає, він почуває себе добре і якщо лікарі дадуть на це дозвіл, планує повернутись до лав Збройних сил.

Також київські біоінженери поставили на ноги цього хвостатого, якого господар витяг із-під бетонних завалів у Маріуполі. Собаці плитою перебило кістки… Зараз він тримається - хвіст пістолетом!