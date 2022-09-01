Президент України Володимир Зеленський привітав дошкільнят, школярів і студентів із початком нового навчального року. Президент зазначив, що усі починають його по-різному через війну, яку розв'язала росія.

Однак важливо, що навчання триває і знання про нашу країну не переривається, сказав Зеленський у відеозверненні 1 вересня.

"Цей навчальний рік усі починають по-різному. Хтось далеко від дому - в інших регіонах України. Хтось далеко від дому - в інших країнах. Хтось дистанційно, в онлайн-форматі. Хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж не у спокої. Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває. І що знання про Україну не переривається.

Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну. Знання про неї, слова про неї, мрії про неї – які всі були про вас. Про ваше життя. Вільне, чисте, сміливе й розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в України є такі діти. Є такі ви. Слава Україні!", - сказав президент.