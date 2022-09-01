Збройні Сили України стабілізували лінію фронта, завдяки чому впродовж серпня російське окупаційне військо не отримало значних територіальних досягень. Окупанти не змогли перевести тактичні успіхи в оперативні.

Мапи бойових дій опублікували в Ukraine War Map.

Російське окупаційне військо станом на 1 вересня тимчасово зайняло близько 19,48% території України, однак це лише на 0,08% більше, ніж було на кінець липня. За серпень ворог окупував приблизно 460 км².

Водночас російська окупація не є стратегічною, тому що загарбники намагаються окупувати якнайбільше українських територій, але більшість спроб закінчуються поразкою і розгромом.

Фото: Твіттер / @War_Mapper