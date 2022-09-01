Скільки території в Україні захопили окупанти за серпень: карта [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні Сили України стабілізували лінію фронта, завдяки чому впродовж серпня російське окупаційне військо не отримало значних територіальних досягень. Окупанти не змогли перевести тактичні успіхи в оперативні.
Мапи бойових дій опублікували в Ukraine War Map.
Російське окупаційне військо станом на 1 вересня тимчасово зайняло близько 19,48% території України, однак це лише на 0,08% більше, ніж було на кінець липня. За серпень ворог окупував приблизно 460 км².
Водночас російська окупація не є стратегічною, тому що загарбники намагаються окупувати якнайбільше українських територій, але більшість спроб закінчуються поразкою і розгромом.
Фото: Твіттер / @War_Mapper
по темі
У окупований Енергодар прибула місія МАГАТЕ, а росіяни з п'ятої години ранку 1 вересня не припиняють мінометні обстріли міста
Збройні Сили України відбили наступ ворога і змусили відійти на Новопавлівському напрямку
За минулу добу українські військові знищили на південному напрямку 201 російського загарбника, 12 танків Т-72 і 18 одиниць автобронетехніки, а також шість складів боєприпасів
російська армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу і вишукує способи підвищити чисельність своїх військ
Євросоюзу необхідно ввести новий пакет санкцій проти росії у відповідь на загрозу безпеці Запорізької АЕС, яку створюють окупанти