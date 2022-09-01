МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: члени місії змушені призупинити рух через обстріли [ Редагувати ]
У четвер, 1 вересня, члени місії МАГАТЕ були змушені призупинити рух через обстріл і зараз перебувають на блокпосту в Новоолександрівці.
Зараз місія знаходиться приблизно за 20 км від лінії фронту. Росія продовжує провокації.
Нагадаємо, що інспекція Запорізької АЕС має розпочатися сьогодні, 1 вересня. За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, перевірка триватиме кілька днів. Представники МАГАТЕ зацікавлені у тривалій чи постійній присутності на ЗАЕС, у цьому випадку місія буде продовжена.
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