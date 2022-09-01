Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці [ Редагувати ]
У середу, 31 серпня, окупанти в черговий раз обстріляли евакуаційну колону у Василівці Запорізької області. Про це повідомляє Telegram міського голови Енергодару Івана Федорова.
Попадання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто.
За його словами, удар прийшовся поблизу місця фільтрації.
За попередніми даними, ворог обстріляв колонну з мінометів. І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце.
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