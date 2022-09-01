Місія МАГАТЕ затрималася на шляху до Запорізької АЕС [ Редагувати ]
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) затрималася на контрольованій Україною стороні лінії фронту приблизно на три години по дорозі на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це заявив представник МАГАТЕ Фредрік Даль, повідомляє CNN.
Генеральний директор Гроссі особисто провів переговори з українською військовою владою, щоб мати можливість продовжити роботу, і він як і раніше налаштований на те, щоб ця важлива місія прибула на ЗАЕС сьогодні.
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