У четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією. Попри обстріли і провокації російських окупантів учасники місії направляються в Енергодар. Про це повідомляє "Енергоатом".

Місія на АЕС

Так, місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Як повідомляє Reuters, команда МАГАТЕ була помічена на АЕС у складі великої колони, поряд з якою знаходилися численні російські солдати.

Окупанти хочуть евакуювати з ЗАЕС співробітників "Росатому"

За даними ГУР, окупанти хочуть приховано евакуювати з ЗАЕС в Мелітополь співробітників "Росатому". Супроводжуватиме евакуацію росгвардія. Також повідомляється, що у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

Місія затрималася на три години

Як заявив журналістам представник МАГАТЕ Фредрік Даль, місія затрималася на українському КПП на три години. Глава місії особисто провів переговори, щоб мати можливість продовжити рух. МАГАТЕ хоче дістатися до АЕС сьогодні.

Червоний Хрест

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні заявив, що "настав час перестати грати з вогнем" навколо Запорізької АЕС і закликав вжити конкретних заходів для захисту цього об'єкта та інших подібних йому від будь-яких військових операцій.

МЗС та Офіс президента

Речник МЗС України Олег Ніколенко вказав на порушення зобов'язань з боку росії та закликав негайно припинити провокації та надати МАГАТЕ безпечний прохід до станції.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив:

Це демонстрація справжньої "зацікавленості" росії в перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників.

Заява ГУР

За даними розвідки, вранці над Енергодаром "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, що завдавали ударів по житлових кварталах. Крім того, було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

Заява "Енергоатому"

Як повідомили в "Енергоатомі", вранці через обстріл майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Також була пошкоджена лінія резервного живлення і сталося знеструмлення непрацюючого енергоблоку № 2 із запуском дизель-генераторів.

Місія вирушила до ЗАЕС, попри обстріли

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія не стане відхилятися від плану, незважаючи на "підвищену військову активність".

"Пройшовши такий великий шлях, ми не збираємося зупинятися", - заявив він.

Окупанти обстріляли Енергодар

Ранок в Енергодарі почався з мінометного обстрілу. Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що снаряди потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, є поранені.

У свою чергу глава Запорізької ОВВА Олександр Старух повідомив, що окупанти обстрілюють з артилерії заздалегідь узгоджений маршрут прямування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.