Біля Миколаєва пролунали шість вибухів [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Getty Images
У четвер, 1 вересня, біля Миколаєва пролунали вибухи. Про це повідомляє мер Олександр Сєнкевич.
Нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста.
За словами мера, сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто.
Прошу всіх бути максимально обережними.
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